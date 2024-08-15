В «Барселоне» обеспокоены затянувшейся реабилитацией де Йонга после травмы — AS

На текущий момент в «Барселоне» не обладают информацией о сроках восстановления 27-летнего атакующего полузащитника Френки де Йонга, получившего травму лодыжки 22 апреля. Об этом сообщает AS.

По информации источника, сроки реабилитации нидерландского футболиста затягиваются в два раза по сравнению с теми, что медицинский персонал каталонского клуба прогнозировал изначально. Подчёркивается, что в стане сине-гранатовых присутствует «недоумение» из-за ситуации с де Йонгом.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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