В «Барселоне» обеспокоены затянувшейся реабилитацией де Йонга после травмы — AS

На текущий момент в «Барселоне» не обладают информацией о сроках восстановления 27-летнего атакующего полузащитника Френки де Йонга, получившего травму лодыжки 22 апреля. Об этом сообщает AS.
По информации источника, сроки реабилитации нидерландского футболиста затягиваются в два раза по сравнению с теми, что медицинский персонал каталонского клуба прогнозировал изначально. Подчёркивается, что в стане сине-гранатовых присутствует «недоумение» из-за ситуации с де Йонгом.
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.
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