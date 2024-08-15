«Краснодар» вырвал победу в концовке матча с «Ахматом» в Кубке России

Завершился матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Игра началась в 20:30 мск. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

На 87-й минуте футболист гостей Александр Жиров срезал мяч в свои ворота.

В 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» дома обыграл московский ЦСКА с минимальным счётом 1:0, а «Ахмат» на своём поле разгромил «Пари Нижний Новгород» — 4:1.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в минувшем сезоне в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).