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Краснодар — Ахмат, результат матча 15 августа 2024, счёт 1:0, Кубок России

«Краснодар» вырвал победу в концовке матча с «Ахматом» в Кубке России
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Завершился матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Игра началась в 20:30 мск. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
15 августа 2024, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Жиров – 87'    

На 87-й минуте футболист гостей Александр Жиров срезал мяч в свои ворота.

В 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» дома обыграл московский ЦСКА с минимальным счётом 1:0, а «Ахмат» на своём поле разгромил «Пари Нижний Новгород» — 4:1.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в минувшем сезоне в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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