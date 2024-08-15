Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал победу над «Факелом» в Кубке России

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев оценил победу своей команды над воронежским «Факелом» (2:1) в Кубке России.

«Мы реализовали моменты, которые были, но, конечно, могли ещё забить. Второй тайм выглядел целостнее, потому что в первом из запланированного, когда мы хотели агрессивно играть в момент во время владения соперником мячом, у нас немного не получалось. Я это связываю с тем, что было два новых футболиста в составе, особенно из передней линии. Немного не получалось, подкорректируем эти моменты. Очень важно, чтобы моменты с игроками, которые есть в наличии, несмотря на то что они только‑только к нам приходят, случались со знаком плюс», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

15 августа завершился матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречались воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон». Игра группового этапа Пути РПЛ проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков. Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.