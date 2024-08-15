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«Атлетик» Бильбао и «Хетафе» не выявили победителя в первом матче Ла Лиги сезона-2024/2025

«Атлетик» Бильбао и «Хетафе» не выявили победителя в первом матче Ла Лиги сезона-2024/2025
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Завершился матч 1-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Хетафе». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Руис. Матч закончился со счётом 1:1.

Испания — Примера . 1-й тур
15 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
Хетафе
Хетафе
1:0 Сансет – 27'     1:1 Уче – 64'    

На 27-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник хозяев Ойан Сансет. На 64-й минуте хавбек «Хетафе» Крисантус Уче восстановил равновесие.

В первом круге минувшего сезона чемпионата Испании команды сыграли вничью со счётом 2:2. Во втором круге «Атлетик» Бильбао обыграл «Хетафе» со счётом 2:0.

В следующем туре «Атлетик» Бильбао встретится с «Барселоной». Матч состоится 24 августа. «Хетафе» сыграет с «Райо Вальекано». Встреча состоится 24 августа.

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