«Манчестер Сити» хочет подписать Педри из «Барселоны» — Football365

«Манчестер Сити» заинтересован в покупке 21-летнего центрального полузащитника «Барселоны» Педри. Об этом сообщает Managing Barca со ссылкой на Football365.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола проявляет личную заинтересованность в трансфере испанского футболиста. «Манчестер Сити» может включить в сделку по приобретению Педри центрального полузащитника Матеуса Нуньеса. Подчёркивается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта не хочет отпускать полузащитника из клуба.

В минувшем сезоне Педри принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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