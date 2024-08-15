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34-летний Войцех Щенсны может продолжить карьеру в клубе Ла Лиги

34-летний Войцех Щенсны может продолжить карьеру в клубе Ла Лиги
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34-летний вратарь Войцех Щенсны, который вчера, 14 августа, стал свободным агентом после того, как его бывший клуб «Ювентус» объявил о прекращении сотрудничества, может присоединиться к «Вильярреалу», выступающему в испанской Примере. Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, в «Вильярреале» считают, что Щенсны в состоянии побороться с нынешним голкипером Диего Конде за место в стартовом составе.

Польский голкипер выступал в составе итальянского гранда с 2017 года. За этот период он принял участие в 252 матчах во всех турнирах, 103 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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