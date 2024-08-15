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Игрок сборной Египта насмерть сбил полицейского, находясь в наркотическом опьянении — FOX

Игрок сборной Египта насмерть сбил полицейского, находясь в наркотическом опьянении — FOX
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Левый защитник сборной Египта и «Замалека» Ахмед Абул-Фетух был обвинён в непредумышленном убийстве полицейского в результате наезда на него на автомобиле. Об этом сообщает FOX Sports.

По информации источника, в момент происшествия 26-летний футболист находился в состоянии наркотического опьянения. Сторона обвинения также подчёркивает, что Абул-Фетух передвигался на «чрезвычайно высокой скорости».

Египетский защитник уже несколько дней находится под стражей. Сегодня, 15 августа, он был вызван на судебное заседание. Футбольный клуб Абул-Фетуха заявил, что предоставил ему необходимую юридическую помощь.

Абул-Фетух выступал в составе сборной Египта с 2019 года. За этот период он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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