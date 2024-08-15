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Агент Гурцкая сомневается, что Гогуа действительно 30 лет

Агент Гурцкая сомневается, что Гогуа действительно 30 лет
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Футбольный агент Тимур Гурцкая пошутил о возрасте защитника «Химок» Седрика Гогуа.

– Моя футбольная жизнь показывает, что, когда у очень взрослой команды что-то перестает идти, её очень сложно вытащить за косичку. «Химки» – команда очень поигравших игроков.

– Виктор Гончаренко говорил, что Седрику Гогуа не 30 лет.
– Да, никогда ему не было 30 лет. Когда Селюк увидел Гогуа, Седрику уже было 39. Они были одноклассниками, – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Отметим, что Дмитрий Селюк является агентом Гогуа.

30-летний ивуарийский центральный защитник Седрик Гогуа пополнил состав «Химок» этим летом.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги Седрик Гогуа провёл 11 матчей в составе «Шинника». Результативными действиями футболист не отметился. Срок контракта ивуарийского защитника с ярославским клубом завершился 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

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