Кëн окончательно отказался от перехода в «Спартак» из-за немецкого гражданства — Сузгун

25-летний левый защитник «Галатасарая» Деррик Кён принял окончательное решение не переходить в московский «Спартак» из-за своего немецкого гражданства. Об этом сообщает журналист Эртан Сузгун.

По информации источника, немецкий футболист принял данное решение, несмотря на то что турецкий гранд согласился на предложение красно-белых по его трансферу.

Ранее в СМИ появлялась информация, что правительство Германии выступает против того, чтобы немецкие спортсмены заключали контракты с российскими клубами.

Кён выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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