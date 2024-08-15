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«Тоттенхэм» отстранил Биссума от матча АПЛ из-за употребления игроком веселящего газа

«Тоттенхэм» отстранил Биссума от матча АПЛ из-за употребления игроком веселящего газа
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«Тоттенхэм» отстранил 27-летнего опорного полузащитника Ива Биссума от грядущего матча 1-го тура АПЛ с «Лестером» из-за видеозаписи, на которой зафиксировано, как он употребляет веселящий газ. Инцидент произошёл на праздновании после поражения лондонского клуба в товарищеской игре с «Баварией» (2:3). Об этом эпизоде стало известно из-за прямой трансляции малийского футболиста в соцсети.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
10 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Кулушевски – 1'     1:1 Юпамекано – 16'     1:2 Гнабри – 31'     1:3 Мюллер – 44'     2:3 Кулушевски – 62'    

«Мы отстранили его от участия в игре в понедельник. Необходимо укрепление доверия между Биссума и мной, а также между ним и командой. Это то, над чем ему теперь нужно усердно работать. Ему придётся заслужить [доверие]. Дверь для него открыта, и, надеюсь, мы сможем помочь Иву осознать, что решения, которые он принимает, влияют не только на него», — приводит слова главного тренера «шпор» Ангелоса Постекоглу BBC.

Матч 1-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Лестером» пройдёт 19 августа.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
19 августа 2024, понедельник. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, употребление веселящего газа запрещено в Англии. За нарушение этого запрета может грозить до двух лет тюремного заключения.

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