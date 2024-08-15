Тренер «Ахмата» Адиев — о поражении от «Краснодара»: ничья была бы более закономерной

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в Кубке России.

«Была тяжёлая игра, счет ничейный был бы более закономерным. Считаю, что неплохой матч, я это и ребятам сказал в раздевалке. Всё в наших руках, нормальный матч, имели неплохие выпады, могли играть и забивать», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

15 августа 2024 года завершился матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Игра началась в 20:30 мск. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.