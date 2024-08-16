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Мусаев отреагировал на слухи о возможных уходах Смолова и Кордобы из «Краснодара»

Мусаев отреагировал на слухи о возможных уходах Смолова и Кордобы из «Краснодара»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что нападающие Джон Кордоба и Фёдор Смолов продолжают восстанавливаться после травмы.

— Смолов — Мексика, Кордоба — «Зенит». Как это сказывается на команде и что сейчас происходит с этими игроками?
— Оба лечатся, восстанавливаются после травмы. Надеюсь, что на тройной выезд Москва – Нижний Новгород – Москва они уже будут в строю, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

В четверг в СМИ появилась информация, что руководство «Краснодара» отклонило предложение мексиканского «Атлетико Ла‑Пас» по трансферу Смолова.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в Кордобе заинтересован «Зенит».

15 августа состоялся матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Игра началась в 20:30 мск. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

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