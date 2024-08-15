«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» поборются за 31-летнего Верратти — журналист Бейли

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» заинтересованы в приобретении 31-летнего полузащитника Марко Верратти, выступающего за катарский «Аль-Араби». Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на журналиста Грэма Бейли.

По информации источника, итальянский футболист является доступным для трансфера нынешним летом, поскольку у него остался год по контракту с «Аль-Араби».

Верратти перешёл в катарский клуб из «ПСЖ» в сентябре 2023 года. За этот период он принял участие в 22 матчах во всех клубных турнирах, в которых отметился восемью результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 1845 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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