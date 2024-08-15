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Тренер «Краснодара» Мусаев оценил победу команды над «Ахматом» в Кубке России

Тренер «Краснодара» Мусаев оценил победу команды над «Ахматом» в Кубке России
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что команда заслужила победу над грозненским «Ахматом» в матче Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
15 августа 2024, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Жиров – 87'    

«Не ожидалось, что игра будет лёгкой. «Ахмат» вышел практически основным составом. Это команда, с которой нам очень тяжело играть. Они очень хорошо готовы физически, играют большими силами сзади, опасны на контратаках и стандартах. Я рад, что мы не позволили много создать, но мы и сами немного создали. Жаль, что отменили гол Козлова после офсайда, но всё равно ребята — молодцы. Дожали в конце, кое‑как забили трудовой гол. Считаю, что заслужили победу», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

15 августа состоялся матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Игра началась в 20:30 мск. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

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