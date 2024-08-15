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Каньисарес: не видел вратаря лучше, чем Тибо Куртуа

Каньисарес: не видел вратаря лучше, чем Тибо Куртуа
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Бывший вратарь мадридского «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Каньисарес поделился мнением о нынешнем голкипере «сливочных» Тибо Куртуа после матча Суперкубка УЕФА с «Аталантой» (2:0).

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    

«Для меня он [Куртуа] лучший вратарь, которого когда-либо видели мои глаза. Я действительно так думаю. Не видел голкипера лучше, чем он.

Куртуа провёл шесть матчей с тех пор, как залечил травму крестообразных связок и не пропустил ни одного гола в них. Вчера он совершил спасение, на которое неспособны 80% вратарей, а ещё 20% могут сделать подобное только раз в жизни.

Похоже, Куртуа играет в мини-футбол, потому что всё, что он делает, выглядит так просто», — приводит слова Каньисареса Marca.

Бельгийский футболист выступает за «Реал» с 2018 года. За этот период он принял участие в 236 матчах во всех турнирах, 97 из которых отыграл «на ноль».

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