Игрок «Динамо» Мх Касинтура: уверен, мы сохраним прописку в РПЛ

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура рассказал о задачах команды на сезон.

«У каждой команды свои задачи. Мы все прекрасно понимаем, что команды, которые выходят в Премьер-Лигу, у них первая задача – сохраниться, я уверен, что у нас это получится», – приводит слова Касинтуры «Советский спорт».

10 августа завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Локомотив» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 15:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Таким образом, махачкалинский клуб остался с двумя очками после четырёх туров чемпионата страны.

Напомним, по итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги команда из Дагестана поднялась в Российскую Премьер-Лигу.