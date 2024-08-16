Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» не готов к старту нового сезона, но ничего не поделаешь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что «красные дьяволы» не готовы к началу нового сезона в преддверии матча 1-го тура АПЛ с «Фулхэмом», который состоится сегодня, 16 августа.

«Команда не готова, но чемпионат начинается. Мы не можем от этого спрятаться. Нам необходимо смириться с этим. Это очень сложная ситуация. У нас был определённый состав во время тура по США, затем к нему присоединились футболисты, участвовавшие на Евро и в Кубке Америки, а теперь ещё и новоприобретённые игроки. Мы должны создать из этого команду», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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