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Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» не готов к старту нового сезона, но ничего не поделаешь

Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» не готов к старту нового сезона, но ничего не поделаешь
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что «красные дьяволы» не готовы к началу нового сезона в преддверии матча 1-го тура АПЛ с «Фулхэмом», который состоится сегодня, 16 августа.

Испания - Примера . 31-й тур
06 апреля 2008, воскресенье. 19:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
6 : 3
Альмерия
Альмерия
1:0 Лопес – 3'     2:0 Форлан – 6'     2:1 Мело – 11'     2:2 Ортис – 18'     3:2 Саброза – 34'     3:3 Негредо – 37'     4:3 Саброза – 45'     5:3 Агуэро – 54'     6:3 Агуэро – 71'    
Удаления: нет / Пулидо – 4', Хуанито – 39'

«Команда не готова, но чемпионат начинается. Мы не можем от этого спрятаться. Нам необходимо смириться с этим. Это очень сложная ситуация. У нас был определённый состав во время тура по США, затем к нему присоединились футболисты, участвовавшие на Евро и в Кубке Америки, а теперь ещё и новоприобретённые игроки. Мы должны создать из этого команду», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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