«Саутгемптон» хочет приобрести опорного полузащитника «Челси»

«Саутгемптон» проявляет интерес к 20-летнему опорному полузащитнику «Челси» Лесли Угочукву. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

По информации источника, клубы обсуждают вариант с переходом французского футболиста в «Саутгемптон» на правах годичной аренды. Подчёркивается, что «Челси» не рассматривает вариант с продажей Угочукву, поскольку считает его перспективным.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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