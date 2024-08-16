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«Бетис» и «Жирона» сыграли вничью в матче 1-го тура Ла Лиги

«Бетис» и «Жирона» сыграли вничью в матче 1-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 1-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025, в котором встречались «Бетис» и «Жирона». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени. Матч закончился ничейным результатом. Итоговый счёт — 1:1.

Испания — Примера . 1-й тур
15 августа 2024, четверг. 22:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Бартра – 6'     1:1 Мисехой – 72'    

На шестой минуте счёт во встрече открыл центральный защитник хозяев Марк Бартра. На 72-й минуте полузащитник «Жироны» Габриэль Мисехой восстановил равновесие.

В следующем туре «Жирона» на чужом поле встретится с мадридским «Атлетико». Матч состоится 25 августа. «Бетис», в свою очередь, в гостях сыграет с «Алавесом». Встреча состоится также 25 августа.

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