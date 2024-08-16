«Аякс» и «Панатинаикос» установили рекорд еврокубков по количеству ударов в серии пенальти

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Аяксом» и «Панатинаикосом» был установлен рекорд еврокубков по количеству ударов в серии пенальти. Команды пробили 34 раза. В итоге амстердамский клуб вышел в следующий раунд, победив со счётом 13:12.

Основное время встречи закончилось со счётом 1:0 в пользу греческой команды. В первой игре победу со счётом 1:0 одержал нидерландский гранд.

При этом данный результат является вторым по величине в послематчевой серии пенальти в еврокубках. На первом месте находится результат серии 11-метровых ударов, произошедшей между «Гзира Юнайтед» и «Глентораном» во встрече первого квалификационного раунда Лиги конференций в июле 2023 года (14:13).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: