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«Аякс» и «Панатинаикос» установили рекорд еврокубков по количеству ударов в серии пенальти

«Аякс» и «Панатинаикос» установили рекорд еврокубков по количеству ударов в серии пенальти
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В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Аяксом» и «Панатинаикосом» был установлен рекорд еврокубков по количеству ударов в серии пенальти. Команды пробили 34 раза. В итоге амстердамский клуб вышел в следующий раунд, победив со счётом 13:12.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2024, четверг. 21:15 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
0 : 1
13 : 12
Панатинаикос
Афины, Греция
0:1 Тете – 89'    

Основное время встречи закончилось со счётом 1:0 в пользу греческой команды. В первой игре победу со счётом 1:0 одержал нидерландский гранд.

При этом данный результат является вторым по величине в послематчевой серии пенальти в еврокубках. На первом месте находится результат серии 11-метровых ударов, произошедшей между «Гзира Юнайтед» и «Глентораном» во встрече первого квалификационного раунда Лиги конференций в июле 2023 года (14:13).

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