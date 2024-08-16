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Результаты ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы 15 августа

Результаты ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы 15 августа
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15 августа прошли 11 ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Предлагаем вам ознакомиться с их результатами.

«Рапид» обыграл «Трабзонспор» со счётом 2:0 (3:0 в пользу «Рапида» по сумме двух встреч).

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2024, четверг. 19:00 МСК
Рапид В
Вена, Австрия
Окончен
2 : 0
Трабзонспор
Трабзон, Турция
1:0 Зайдль – 77'     2:0 Ланг – 87'    
Удаления: нет / Мальейро – 85'

«Серкль Брюгге» победил «Мольде» со счётом 1:0 (3:1 в пользу «Мольде» по сумме двух встреч).

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Серкль Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 0
Мольде
Мольде, Норвегия
1:0 Ouattara – 41'    
Удаления: Фрэнсис – 29' / нет

«Борац Б-Л» обыграл «КИ Клаксвик» со счётом 3:1 (4:3 в пользу «Борац Б-Л» по сумме двух встреч).

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
Окончен
3 : 1
ДВ
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
1:0 Сречкович – 17'     1:1 Павлович – 53'     2:1 Савич – 82'     3:1 Мейерс – 93'    

«Виктория Пльзень» выиграла у «Кривбасса» со счётом 1:0 (3:1 в пользу «Виктории Пльзень» по сумме двух встреч).

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
1 : 0
Кривбасс
Кривой Рог, Украина
1:0 Vašulín – 52'    

«Эльфсборг» победил «Риеку» со счётом 2:0 (3:1 в пользу «Эльфсборга» по сумме двух встреч).

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
Эльфсборг
Борас, Швеция
Окончен
2 : 0
Риека
Риека, Хорватия
1:0 Байду – 68'     2:0 Касем – 83'    

«Аякс» прошёл «Панатинаикос» (1:1 по сумме двух встреч, 13:12 пен.)

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2024, четверг. 21:15 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
0 : 1
13 : 12
Панатинаикос
Афины, Греция
0:1 Тете – 89'    

«Партизан» сыграл вничью с «Лугано» со счётом 2:2 (3:2 в пользу «Лугано» по сумме двух встреч).

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2024, четверг. 21:30 МСК
Лугано
Лугано, Швейцария
Окончен
2 : 2
ДВ
Партизан
Белград, Сербия
0:1 Захид – 44'     1:1 Штеффен – 48'     1:2 Маркович – 67'     2:2 Махмуд – 111'    
Удаления: Хайдари – 88' / нет

«Шэмрок Роверс» победил «Целе» со счётом 3:1 (3:2 в пользу «Шэмрок Роверс» по сумме двух встреч).

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Окончен
3 : 1
ДВ
Целе
Целе, Словения
1:0 Уоттс – 37'     2:0 Фарруджиа – 41'     2:1 Карничник – 83'     3:1 Бурк – 96'    

Минское «Динамо» уступило гибралтарскому «Линкольну» со счётом 1:2 (3:2 в пользу «Динамо» по сумме двух встреч).

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2024, четверг. 19:00 МСК
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск, Беларусь
1:0 Де Барр – 30'     1:1 Альфред – 54'     2:1 Де Барр – 78'    

«Брага» обыграла «Серветт» со счётом 2:1 (2:1 в пользу «Браги» по сумме двух встреч).

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2024, четверг. 21:30 МСК
Серветт
Женева, Швейцария
Окончен
1 : 2
Брага
Брага, Португалия
0:1 Эль-Уаззани – 45+1'     0:2 Фернандеш – 69'     1:2 Кутеса – 90+1'    

«Маккаби» Тель-Авив разгромил «Паневежис» со счётом 3:0 (5:1 в пользу «Маккаби» по сумме двух встреч).

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2024, четверг. 21:30 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
3 : 0
Паневежис
Паневежис, Литва
1:0 Перец – 45+3'     2:0 Давида – 54'     3:0 Ехезкель – 70'    
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