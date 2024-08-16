Результаты ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы 15 августа

15 августа прошли 11 ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Предлагаем вам ознакомиться с их результатами.
«Рапид» обыграл «Трабзонспор» со счётом 2:0 (3:0 в пользу «Рапида» по сумме двух встреч).
«Серкль Брюгге» победил «Мольде» со счётом 1:0 (3:1 в пользу «Мольде» по сумме двух встреч).
«Борац Б-Л» обыграл «КИ Клаксвик» со счётом 3:1 (4:3 в пользу «Борац Б-Л» по сумме двух встреч).
«Виктория Пльзень» выиграла у «Кривбасса» со счётом 1:0 (3:1 в пользу «Виктории Пльзень» по сумме двух встреч).
«Эльфсборг» победил «Риеку» со счётом 2:0 (3:1 в пользу «Эльфсборга» по сумме двух встреч).
«Аякс» прошёл «Панатинаикос» (1:1 по сумме двух встреч, 13:12 пен.)
«Партизан» сыграл вничью с «Лугано» со счётом 2:2 (3:2 в пользу «Лугано» по сумме двух встреч).
«Шэмрок Роверс» победил «Целе» со счётом 3:1 (3:2 в пользу «Шэмрок Роверс» по сумме двух встреч).
Минское «Динамо» уступило гибралтарскому «Линкольну» со счётом 1:2 (3:2 в пользу «Динамо» по сумме двух встреч).
«Брага» обыграла «Серветт» со счётом 2:1 (2:1 в пользу «Браги» по сумме двух встреч).
«Маккаби» Тель-Авив разгромил «Паневежис» со счётом 3:0 (5:1 в пользу «Маккаби» по сумме двух встреч).
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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