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Черчесов в ближайшее время может возглавить болгарский «Лудогорец» — 24chasa.bg

Черчесов в ближайшее время может возглавить болгарский «Лудогорец» — 24chasa.bg
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов может возглавить болгарский «Лудогорец», сообщает 24chasa.bg.

По данным источника, Черчесов является приоритетным вариантом «Лудогорца». Отмечается, переговоры находятся в финальной стадии. Ожидается, что Черчесов может возглавить «Лудогорец» после матча с «Левски», который состоится 17 августа.

На данный момент «Лудогорец» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Болгарии, записав в свой актив шесть очков.

3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

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