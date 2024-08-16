Тренер «Ахмата» Адиев высказался о жёлтой карточке за споры с арбитром Садулаева

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев отреагировал на жёлтую карточку полузащитника Лечи Садулаева, полученную за споры в концовке матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

«Можно ли оправдать жёлтую карточку Садулаева? Человек считает, что был пенальти. Рефери так не считает. Последние минуты, проигрывается матч, не вижу в этом проблемы. Эмоциональный фон оказался высоким», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

В 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» дома обыграл московский ЦСКА с минимальным счётом 1:0, а «Ахмат» на своём поле разгромил «Пари Нижний Новгород» — 4:1.

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