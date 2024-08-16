Новичок «МЮ» де Лигт: Криштиану творил историю здесь, это пример для молодых игроков

Центральный защитник Маттейс де Лигт, перешедший из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед», высказался о клубе, отметив заслуги известного португальского форварда Криштиану Роналду, который дважды переходил к манкунианцам.

«У этого клуба очень богатая история. Я вырос с командой Криштиану Роналду, Видича, Фердинанда, Уэйна Руни, Пола Скоулза и Эдвина ван дер Сара. Думаю, от каждого можно чему-то научиться. Криштиану был здесь дважды, он играл за «МЮ», творил здесь историю. Роналду относится к своему телу как к храму. То, как он ест, как спит: это отличный пример для таких молодых игроков, как я», – приводит слова де Лигта Mirror.

Напомним, нидерландский защитник и португальский форвард также вместе играли за туринский «Ювентус» с 2019 по 2021 год.

Де Лигт выступал в составе «Баварии» с 2022 года. За этот период он сыграл 73 матча во всех соревнованиях (пять голов и два ассиста). В минувшем сезоне де Лигт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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