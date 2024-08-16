Сутормин высказался о переходе из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды

Алексей Сутормин прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды. Соглашение футболиста с ростовчанами рассчитано до конца сезона-2024/2025.

«С Валерием Карпиным я знаком, как и со многими ребятами. Против «Ростова» всегда было непросто играть. Та интенсивность и футбол, которые исповедует команда, мне привлекательны. Просто хочу играть и почувствовать тот футбол, в который я могу играть. Приносить как можно больше пользы команде и становиться сильнее. Всегда можно расти и прогрессировать и я за этим сюда пришёл. Надеюсь, у меня это получится, — сказал Сутормин в интервью клубному телевидению.

Сутормин перешёл в санкт-петербургский клуб летом 2019 года. За этот период он принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами.

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