Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике: Сафонов, Невеш и Пачо являются игроками, которые усилят «ПСЖ»

Луис Энрике: Сафонов, Невеш и Пачо являются игроками, которые усилят «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о новичках команды.

«Бывают моменты, когда есть игроки, которых невозможно приобрести. Есть игроки, которые нас интересуют, но клуб не может их подписать. Другие не открыты для перехода. Все игроки, которых мы подписали, Невеш, Пачо и Сафонов, являются игроками, которые усилят команду, независимо от их возраста. Это среднесрочный проект, в котором у нас есть необходимая уверенность для его развития», — приводит слова Энрике AS.

Напомним, Парижский клуб объявил о трансфере Сафонова 14 июня. До этого Сафонов выступал в составе «Краснодара». Трудовое соглашение российского футболиста с парижским клубом рассчитано на пять лет.

Материалы по теме
Луис Энрике высказался о конкуренции среди вратарей «ПСЖ», за который выступает Сафонов

Самые скандальные футболисты в истории

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android