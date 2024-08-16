Луис Энрике: Сафонов, Невеш и Пачо являются игроками, которые усилят «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о новичках команды.

«Бывают моменты, когда есть игроки, которых невозможно приобрести. Есть игроки, которые нас интересуют, но клуб не может их подписать. Другие не открыты для перехода. Все игроки, которых мы подписали, Невеш, Пачо и Сафонов, являются игроками, которые усилят команду, независимо от их возраста. Это среднесрочный проект, в котором у нас есть необходимая уверенность для его развития», — приводит слова Энрике AS.

Напомним, Парижский клуб объявил о трансфере Сафонова 14 июня. До этого Сафонов выступал в составе «Краснодара». Трудовое соглашение российского футболиста с парижским клубом рассчитано на пять лет.

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