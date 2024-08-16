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Мурад Мусаев ответил на вопрос об изменениях «Краснодара» по ходу текущего сезона

Мурад Мусаев ответил на вопрос об изменениях «Краснодара» по ходу текущего сезона
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на изменения в составе своей команды по ходу сезона-2024/2025.

— Как изменился «Краснодар», если смотреть на начало сезона и его продолжение?

— Поменялась немного схема. У нас был дефицит с крайними защитниками. Постоянно не хватало. Сейчас ситуация стабилизировалась. Приехал Оласа, потихоньку набирает форму Петров, Олусегун тоже добавляет в плане понимания этой позиции. Больше игроков отправим вверх, активны оба фланга, но мы не до конца еще довольны всем, тем, как все завязывается. Хотим работать в этом направлении, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

15 августа состоялся матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
15 августа 2024, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Жиров – 87'    
Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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