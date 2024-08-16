Алан Ширер спрогнозировал победителя в АПЛ в новом сезоне, это не «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» и национальной сборной Англии Алан Ширер сделал прогноз на предстоящий сезон в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, Ширер считает, что «Арсенал» возьмёт титул АПЛ, прервав победную серию «Манчестер Сити». «Горожане» же займут второе место. На третье место экс-футболист расположил «Ливерпуль». Родные для Ширера «сороки», по его мнению, будут четвёртыми.

Также экс-нападающий поместил «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Астон Виллу» с пятого по седьмое места. На восьмую позицию Ширер поставил «Вест Хэм Юнайтед», на девятое — «Челси». Десятку замкнул лондонский «Фулхэм». Претендентами на вылет же Алан Ширер считает «Ипсвич», «Саутгемптон» и «Лестер», которых расположил с 18-го по 20-е места.

Новый сезон АПЛ стартует сегодня, 16 августа. Матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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