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«Раньше тратили деньги впустую». Невилл — о трансферной политике «МЮ»

«Раньше тратили деньги впустую». Невилл — о трансферной политике «МЮ»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о трансферной политике «красных дьяволов».

«Надеюсь, что Эрик тен Хаг останется тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Однако если у «МЮ» будет очень плохое начало и результаты будут такими же, как в прошлом году, то тен Хаг быстро окажется под огромным давлением.

Но я оптимистично настроен. Мне кажется, что те трансферы, которые сейчас делают в «Манчестер Юнайтед», отличаются от тех, что они осуществляли раньше. Раньше тратили деньги впустую и совершали трансферы, которые привели к проблемам для клуба и их менеджмента. Сейчас клуб не совершает таких ошибок на трансферном рынке», – приводит слова Невилла Sky Sports.

Ранее «Манчестер Юнайтед» подписал центральных защитников Лени Йоро и Маттейса де Лигта, а также алжирского латераля Нуссайра Мазрауи и форварда Джошуа Зиркзее, потратив на четыре трансфера около € 165 млн.

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