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Игрок «Рубина» Безруков сравнил Олега Иванова с Криштиану Роналду

Игрок «Рубина» Безруков сравнил Олега Иванова с Криштиану Роналду
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков заявил, что впечатлён игрой хавбека казанского клуба Олега Иванова.

«Я думал, что только по телевизору Криштиану Роналду может в 38 лет играть. И играть хорошо. А оказывается, ещё есть Олег Иванов, и он даёт жару», — сказал Безруков в эфире «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 38-летний Олег Иванов провёл 10 матчей. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями российский футболист не отметился.

«Рубин» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Рашида Рахимова набрала 42 очка за 30 матчей. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит» (57).

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