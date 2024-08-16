Дибала близок к уходу из «Ромы» и переезду в Саудовскую Аравию — журналист Романо

Нападающий итальянской «Ромы» Пауло Дибала близок к переезду в Саудовскую Аравию.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, 30-летний Дибала договорился о трёхлетнем контракте с «Аль-Кадисией». Отмечается, что саудовская сторона также готова активировать выплату суммы отступных Дибалы по контракту в размере € 12 млн.

В прошлом сезоне Пауло забил 16 голов и отдал 10 результативных передач в 39 матчах.

«Аль-Кадисия» – новичок саудовской лиги. В это межсезонье команда уже усилилась Эсекьелем Фернандесом из «Бока Хуниорс», Пьер-Эмериком Обамеянгом из «Марселя», Начо Фернандесом из «Реала», Наитаном Нандесом из «Кальяри» и Коэном Кастельсом из «Вольфсбурга».

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