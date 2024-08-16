Дани Ольмо – о своём переходе: я всегда хочу побеждать. «Барса» — мой дом

Новичок «Барселоны» полузащитник Дани Ольмо высказался о своём переходе в каталонский клуб.

«Я всегда хочу побеждать. Это то, что я хочу делать в «Барселоне». «Барса» — мой дом. Здесь все мои родные и друзья. Вернуться таким образом — это нечто особенное. Это была мечта для меня — вернуться домой. Клуб боролся за то, чтобы это произошло, и у нас не было другого выхода. Были и другие варианты, но когда «Барселона» проявила желание и инициативу, я не раздумывал. Вернуться домой, к семье и друзьям, было мечтой», – приводит слова Ольмо Mundo Deportivo

Ольмо перешёл в «Барселону» из «Лейпцига» в августе 2024 года. Сумма трансфера составила € 55 млн + бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн.

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