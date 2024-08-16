Тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» побороться за трофеи в новом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил шансы своей команды побороться за трофеи в новом сезоне.

«Мы выиграли два трофея – это вселяет в нас веру в то, что мы способны побеждать. Мы выиграли за два сезона больше трофеев, чем любой другой клуб лиги, не считая «Манчестер Сити», – приводит тен Хага The United Stand в соцсетях.

Ранее Эрик тен Хаг заявил, что «красные дьяволы» не готовы к началу нового сезона в преддверии матча 1-го тура АПЛ с «Фулхэмом», который состоится сегодня, 16 августа.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Как обладатель Кубка Англии «Юнайтед» пробился в Лигу Европы. Тен Хаг работает во главе «дьяволов» с лета 2022 года. Ранее нидерландский специалист возглавлял «Аякс».

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