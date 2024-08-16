Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс объяснил своё решение продолжить карьеру в МЛС.

«Я определённо не хотел оставаться в Бундеслиге. Переход в клуб из Европы не был для меня вариантом – я хотел попробовать что-то совершенно другое к концу своей карьеры», — приводит слова Ройса Sky Sport Germany.

Ранее «Лос-Анджелес Гэлакси», выступающий в МЛС, объявил о подписании контракта с 35-летним Марко Ройсом. Контракт с футболистом подписан до 2026 года.

Последней командой немецкого футболиста стала дортмундская «Боруссия», за которую он выступал с 2012 по 2024 год. За этот период он принял участие в 429 матчах во всех турнирах, в которых отметился 170 голами и 131 результативной передачей. В составе «шмелей» Ройс трижды выигрывал Суперкубок Германии и дважды становился обладателем Кубка Германии. Кроме того, атакующий полузащитник трижды признавался игроком сезона в немецкой Бундеслиге (сезон-2011/2012, сезон-2013/2014, сезон-2018/2019).

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