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Де Дзерби заступился за Гринвуда, трансфер которого раскритиковали фанаты «Марселя»

Де Дзерби заступился за Гринвуда, трансфер которого раскритиковали фанаты «Марселя»
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Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался о критике трансфера полузащитника Мейсона Гринвуда в команду на фоне скандала с избиением англичанином своей девушки.

Напомним, в начале 2022 года Гринвуда арестовывали из-за подозрения в попытке изнасилования и нападении на свою девушку.

«Гринвуд — первый игрок, которому я позвонил. Я поговорил с его отцом, который, должно быть, одного возраста со мной. Я сказал, что, когда футболист становится моим игроком, я первым припираю его к стенке, когда он совершает ошибку. Но со стороны я всегда буду защищать его, как защищал бы своего сына», — приводит слова Де Дзерби L'Equipe.

Гринвуд перешёл в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 26 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в € 25 млн.

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