Ройс: будет приятно снова встретиться с Месси на футбольном поле

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, ранее подписавший контракт с командой МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси», поделился ожиданиями от встречи на поле с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Будет приятно снова сыграть против него. Мне доводилось пересекаться с ним на поле два или три раза в клубе и сборной», — приводит слова Ройса журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Последней командой немецкого футболиста стала дортмундская «Боруссия», за которую он выступал с 2012 по 2024 год. За этот период он принял участие в 429 матчах во всех турнирах, в которых отметился 170 голами и 131 результативной передачей. В составе «шмелей» Ройс трижды выигрывал Суперкубок Германии и дважды становился обладателем Кубка Германии. Кроме того, атакующий полузащитник трижды признавался игроком сезона в немецкой Бундеслиге (сезон-2011/2012, сезон-2013/2014, сезон-2018/2019).

Материалы по теме Марко Ройс объяснил своё решение продолжить карьеру в МЛС

Вилла Месси подверглась вандализму со стороны активистов: