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Гиггз — о Гарначо: он был глотком свежего воздуха, но у него будут провалы

Гиггз — о Гарначо: он был глотком свежего воздуха, но у него будут провалы
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался о 20-летнем полузащитнике «красных дьяволов» Алехандро Гарначо.

«Гарначо был глотком свежего воздуха. Но помните, что он молодой игрок, и у него будут провалы. Вы не можете ожидать, что он будет блестящим в каждой игре. Он должен помогать становиться лучше таким игрокам, как Рашфорд, Антони, Санчо. Они будут думать: «Чтобы попасть в состав, я должны быть лучше, чем игрок передо мной», — сказал Гиггз в подкасте Уэбби и О'Нила.

Гарначо является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 45 млн.

В прошлом сезоне Гарначо сыграл 50 матчей, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.

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