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Криштиану Роналду раскрыл три секрета своей результативности

Криштиану Роналду раскрыл три секрета своей результативности
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду раскрыл три секрета своей результативности.

«Сон, тяжёлая работа и восстановление. Новый сезон, та же цель», — написал Роналду в одной из социальных сетей.

39-летний Криштиану Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с января 2023 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 на его счету 45 матчей за клуб во всех турнирах, 44 забитых гола и 13 результативных передач, в том числе 35 голов в саудовской Про-Лиге. В квалификационном турнире к чемпионату Европы 2024 года Роналду провёл девять матчей за сборную Португалии, в которых забил 10 мячей и оформил одну голевую передачу. Предыдущим клубом португальца был английский «Манчестер Юнайтед».

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