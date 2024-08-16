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Альфонсо Дэвис не перейдёт в мадридский «Реал» этим летом — Sport.es

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис не перейдёт в мадридский «Реал» этим летом, сообщает Sport.es.

По информации источника, «сливочные» хотят подписать канадского футболиста бесплатно и будут ждать окончания контракта, который рассчитан до лета 2025 года. Таким образом, сезон-2024/2025 Дэвис проведёт в «Баварии».

Ранее почётный президент «Баварии» Ули Хёнес заявил, что защитник останется в клубе, даже несмотря на скорое истечение срока действия его контракта.

23-летний футболист перешёл в «Баварию» из «Ванкувера» в январе 2019 года. Сумма трансфера составила € 14 млн. Нынешняя рыночная стоимость Дэвиса оценивается в € 50 млн (по данным Transfermarkt).

В минувшем сезоне Дэвис сыграл 42 матча, забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

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