Фердинанд предположил, сколько ещё лет будет играть Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался о том, когда нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может завершить карьеру.

«Я не могу раскрывать слишком много, но я немного поработал с Роналду и видел его за кулисами. Он будет играть столько, сколько захочет. Посмотрим, но я думаю, что он будет играть ещё минимум три года», — сказал Фердинанд в эфире подкаста Rio Reacts.

39-летний Криштиану Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с января 2023 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 на его счету 45 матчей за клуб во всех турнирах, 44 забитых гола и 13 результативных передач, в том числе 35 голов в саудовской Про-Лиге. В квалификационном турнире к чемпионату Европы 2024 года Роналду провёл девять матчей за сборную Португалии, в которых забил 10 мячей и оформил одну голевую передачу. Предыдущим клубом португальца был английский «Манчестер Юнайтед».

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