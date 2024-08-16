Арне Слот ответил на вопрос о перспективах «Ливерпуля» в новом сезоне АПЛ

Новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о перспективах английской команды в предстоящем сезоне АПЛ.

«Мы должны понимать, что в последние два сезона «Ливерпуль» был довольно далёк от «Манчестер Сити» и «Арсенала». Мы каждый день работаем над тем, чтобы сократить это отставание», — приводит слова Слота Anything Liverpool в соцсетях.

45-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.

Перформанс болельщиков «Ливерпуля» в честь Клоппа: