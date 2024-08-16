Маттейс де Лигт: надеюсь, смогу вернуть «Ман Юнайтед» туда, где ему место, — на вершину

Новичок «Манчестер Юнайтед» защитник Маттейс де Лигт высказался о целях в составе «красных дьяволов».

«Надеюсь, что я, а также другие игроки, которые придут этим летом, смогут стать частью истории «Манчестер Юнайтед» и вернуть клуб туда, где ему место, – на вершину. В команде много потрясающих талантов. Они долго не брали чемпионский титул, но выиграли Кубок Англии и Кубок лиги. Так что они знают, как побеждать, и, надеюсь, мы сможем вместе построить команду, которая будет бороться за все титулы.

Получить эту возможность и играть за этот клуб на таком уровне, помогать ему выигрывать трофеи – потрясающе. Надеюсь, я смогу внести свой вклад в следующую главу истории «Манчестер Юнайтед», – приводит слова де Лигта Mirror.

Де Лигт перешёл в «Манчестер» из «Баварии» в августе 2024 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.