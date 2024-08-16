Отец Ямаля рассказал о своём самочувствии после ножевого ранения

Мунир Насрауи, отец молодой звезды «Барселоны» Ламина Ямаля, рассказал, что уже чувствует себя немного лучше после нападения.

«Слава богу, меня отвезли в больницу. И мне немного лучше. Мы должны быть спокойнее ради блага всех, ради меня и моей семьи. Я должен быть спокойнее, потому что у меня нет другого выбора. Я полагаю, что правосудие сделает свою работу. Это самое главное.

Конечно, я боялся, я видел себя между жизнью и смертью, боялся, как любой человек. Когда меня выпишут? Не знаю. Надеюсь, как можно скорее, тогда я буду рад снова поговорить», — приводит слова Насрауи Marca.

Ранее Насрауи был госпитализирован в результате ножевого ранения. Точные обстоятельства произошедшего не раскрываются, однако некоторые испанские СМИ сообщали о некоем конфликте на парковке в пригороде Барселоны Матаро.

17-летний Ямаль является воспитанником «Барселоны», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает испанца в € 120 млн. В прошлом сезоне Ямаль сыграл 50 матчей, забил семь мячей и отдал девять голевых передач. На чемпионате Европы – 2024 молодой вингер сыграл все семь матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

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