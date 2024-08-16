Николич заявил, что ЦСКА собирается усилить атакующую линию

Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что московский клуб собирается усилить атакующую линию.

«Первые два выбора в нападении у нас были Фёдор Чалов и Антон Заболотный, но они покинули команду. Виктор Давила поздно приехал с Кубка Америки, Аббос Файзуллаев участвовал в Олимпийских играх, поэтому сейчас вся надежда на Тамерлана Мусаева. Конечно, было бы лучше приобрести ещё нападающего, мы с руководством клуба общаемся и работаем в этом направлении», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026. Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.

После четырёх матчей нового сезона чемпионата России ЦСКА набрал семь очков и на текущий момент занимает четвёртое место.

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