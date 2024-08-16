Каррагер: Гвардиола почти всегда выигрывает чемпионский титул, независимо от лиги

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер ответил на вопрос, продолжит ли «Манчестер Сити» доминировать в АПЛ.

«К сожалению, да. «Арсенал» будет главным конкурентом, но Хосеп Гвардиола почти всегда выигрывает чемпионский титул, независимо от лиги. Единственные, кому удалось его остановить, — Жозе Моуринью в «Реале» и Юрген Клопп в «Ливерпуле». Это показывает, насколько это тяжело.

И «Арсеналу» было тяжело, учитывая, насколько близко они подошли к титулу за последние два сезона. Но я знаю по «Ливерпулю», что «Манчестер Сити» — очень крепкий орешек. Думаю, что большинство нейтральных болельщиков надеются, что на этот раз в АПЛ будет другой победитель. И я бы сказал то же самое, потому что не хочется видеть победы одной и той же команды из года в год.

Но перед «Манчестер Сити» и Гвардиолой надо снять шляпу. Учитывая проделанную им работу и команду, которую они создали, их чрезвычайно сложно победить», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Манчестер Сити» выиграл четыре чемпионата Англии подряд (с 2020/2021 по 2023/2024) и шесть за последние семь лет.

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