Игрок ЦСКА Лукин: помню Чалова ещё с академии — обидно, когда из команды уходит друг

Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин поделился эмоциями после перехода Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

— Когда Чалов ушёл, больше грустил или радовался за Фёдора?

— Обидно, когда уходит твой друг, мы с ним очень хорошо общались, потому что я его помню ещё с академии, он тоже воспитанник клуба. Конечно, рад, что он уехал за мечтой. Когда Фёдор вышел на поле в дебютном матче за ПАОК, мы все включили телефоны, начали смотреть. Поздравили с дебютом, конечно, обидно, что они проиграли, но, думаю, его ждёт хорошее будущее в Европе, — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 11 млн. За ПАОК Чалов дебютировал в матче Лиги чемпионов с «Мальмё».