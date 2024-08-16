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Трошечкин прокомментировал слухи о конфликтах в «Пари НН» на старте сезона

Трошечкин прокомментировал слухи о конфликтах в «Пари НН» на старте сезона
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин прокомментировал слухи о конфликтах в нижегородской команде на старте сезона-2024/2025.

— Как ты переживал всё, что писали про «Пари НН» на старте сезона? Много было и про тренера, и про конфликты.
— Старался абстрагироваться. Мы прожили апрель и май в таком ключе, потому что весна была очень сложная. Сейчас результат чуть лучше, эмоциональный фон в команде тоже получше. Надеюсь, будет попроще.

— Можно сказать, что команда и тренер притёрлись друг к другу?
— Надеюсь. Сейчас мы в работе, — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После четырёх стартовых туров РПЛ нынешнего сезона «Пари НН» набрал шесть очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице.

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