Трошечкин прокомментировал слухи о конфликтах в «Пари НН» на старте сезона

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин прокомментировал слухи о конфликтах в нижегородской команде на старте сезона-2024/2025.

— Как ты переживал всё, что писали про «Пари НН» на старте сезона? Много было и про тренера, и про конфликты.

— Старался абстрагироваться. Мы прожили апрель и май в таком ключе, потому что весна была очень сложная. Сейчас результат чуть лучше, эмоциональный фон в команде тоже получше. Надеюсь, будет попроще.

— Можно сказать, что команда и тренер притёрлись друг к другу?

— Надеюсь. Сейчас мы в работе, — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После четырёх стартовых туров РПЛ нынешнего сезона «Пари НН» набрал шесть очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице.