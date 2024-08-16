Марко Ройс: хочу стать чемпионом с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс рассказал о переговорах с «Лос-Анджелес Гэлакси», а также заявил, что решение продолжить карьеру в МЛС было принято быстро.

«У меня появилась ещё одна возможность получить признание в новом месте, продолжить образование и увидеть другие горизонты. «Лос-Анджелес Гэлакси» связался со мной очень, очень рано, и мне сразу же всё понравилось. Не только переговоры, но и весь опыт. Жить здесь тоже не так уж плохо. Здесь так много всего, чем можно заняться, и это было важным фактором, чтобы сказать, что вы определённо можете себе это представить. Так что я сразу решил, что хочу приехать сюда и продолжать играть в футбол здесь.

Бекхэм, Ибрагимович и Джеррард также играли здесь? Это вызывает у меня гордость. Они втроём проделали невероятную работу в прошлом, а потом снова оказались на высоте здесь. Это и моя цель. Я хочу стать чемпионом с этим клубом», — приводит слова Ройса Sky Sport Germany.

Ранее «Лос-Анджелес Гэлакси», выступающий в МЛС, объявил о подписании контракта с 35-летним Марко Ройсом. Контракт с футболистом подписан до 2026 года.