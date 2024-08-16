Жирков — о Дивееве: 24 года — только начало, в Европе можно ещё поиграть

Бывший полузащитник московского ЦСКА Юрий Жирков прокомментировал высокую результативность защитника красно-синих Игоря Дивеева на старте нового сезона, а также поделился мнением о возможном переходе защитника армейцев в европейский клуб.

«Недавно видел, что Дивеев повторил рекорд Игнашевича по голам среди защитников. Игорь показывает хороший уровень. Может ли Дивеев уехать в европейский чемпионат или уже поздно? Если будет предложение, почему нет? 24 года — только начало. В Европе можно ещё поиграть.

Кто следующий кандидат на уход в хороший чемпионат из Европы? Любой игрок может уехать. Всё зависит от того, как работает агент, от желания руководства отпустить этого футболиста. Главное — предложение от какого‑то клуба и мнение руководства. Раньше была тенденция не пускать некоторых игроков: взять того же Титова с «Баварией», других игроков, которых хотели подписать в «Челси». Сейчас все могут уехать», — приводит слова «Матч ТВ» Жирков.

Напомним, российский защитник забил в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Таким образом, Игорь Дивеев забивает в третьей игре подряд. Ранее Дивеев забил два мяча в игре 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1), а также в матче 4-го тура с «Краснодаром» (1:2). Кроме того, на счету Дивеева забитый мяч в игре 2-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

Контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.