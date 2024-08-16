Корнеев — о матче «Бетис» — «Жирона»: прекрасное начало чемпионата

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался по поводу матча 1-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025, в котором встречались «Бетис» и «Жирона».

«Играть в Севилье против «Бетиса», против полного стадиона — очень сложно. «Жирона» обновляется, они продали несколько игроков, но мы видим, как просто они играют. Тяжёлый матч, обоюдоострый. Могло прилететь и с той, и с другой стороны. В конце любая контратака могла завершиться голом. Хорошее начало чемпионата», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Бетисом» и «Жироной» состоялся 15 августа. Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени. Матч закончился ничейным результатом. Итоговый счёт — 1:1. В следующем туре «Жирона» на чужом поле встретится с мадридским «Атлетико». Матч состоится 25 августа. «Бетис», в свою очередь, в гостях сыграет с «Алавесом». Встреча состоится также 25 августа.